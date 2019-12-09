شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحيى ذكرى الفوز على هيروشيما اليابانى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى الأهلى ذكرى تحقيق الفريق الكروي الأول، الفوز على هيروشيما اليابانى فى مثل هذا اليوم من عام 2012، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية باليابان.

وعلقت صفحة الأهل الرسمية، على مجموعة صور من المباراة: "الأهلي زي النهاردة.. الأحد 9 ديسمبر 2012.. فريقنا يفوز على هيروشيما الياباني 2/1 بكأس العالم للأندية باليابان" وأضافت: "سجل أهداف فريقنا السيد حمدي وأبوتريكة، هل تتذكر من كان نسر المباراة!؟".

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شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، والتقي المارد الأحمر مع هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، وخسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.