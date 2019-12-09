شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يستقر على الدفع بعد الله السعيد أساسيًا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، على الدفع بعبد الله السعيد "أساسيًا" أمام الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

واطمأن ديسابر على سلامة وجاهزية السعيد، بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ، خلال معسكر الإعداد الذي أقيم بالمغرب، وشارك اللاعب أمام نواذيبو الموريتانى بالدقيقة 65 من عمر المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 6/0.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.