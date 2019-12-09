شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد عادل للمقاصة أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر للمقاصة لقائمة مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي ستقام بعد غدٍ الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن قائمة مباريات فريقه الأخيرة بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن اللاعب تماثل للشفاء وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وسيتم ضمه لقائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمباراة حرس الحدود.

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ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة 3 مباريات.