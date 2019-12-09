خالد الغندور يعلن موعدا جديدا لإطلاق قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، موعدا جديدا لإطلاق قناة القلعة البيضاء، بعد الأنباء التي ترددت حول عدم ظهورها.

وكتب الغندور، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرح في وقت سابق أن مجلس الإدارة يفكر في إلغاء القناة الخاصة بالنادي مع الاكتفاء ببث برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن الشركة الراعية تريد خصم 40 مليون جنيه من مستحقات النادي من أجل إطلاق القناة.