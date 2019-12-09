يعقد المحاسب زكريا السيد رئيس نادي إنبي بعد غد الأربعاء، جلسة مع حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول الكروي بالنادي بمقر النادي، لمعرفة طلبات الجهاز الفني قبل فتح موسمالانتقالات الشتوية.
يأتى هذا بعد أن أكد طولان للمسئولين بالنادي حاجته لثلاثة لاعبين على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوفالفريق خاصة في مراكز الباك لفت والوسط والمهاجم الصريح خاصة أن وجود نقص في بعض المراكز تسبب في خروج الفريق من كأس مصر.
كان إنبي قد ودع مبكرا كأس مصر ومن دور الـ32، بعد الخسارة أمام الترسانة بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنبي في جلسة مع طولان لتدعيم صفوف فريق الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.