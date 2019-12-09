رئيس إنبي في جلسة مع طولان لتدعيم صفوف فريق الكرة

يعقد المحاسب زكريا السيد رئيس نادي إنبي بعد غد الأربعاء، جلسة مع حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول الكروي بالنادي بمقر النادي، لمعرفة طلبات الجهاز الفني قبل فتح موسم

الانتقالات الشتوية.

يأتى هذا بعد أن أكد طولان للمسئولين بالنادي حاجته لثلاثة لاعبين على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف

الفريق خاصة في مراكز الباك لفت والوسط والمهاجم الصريح خاصة أن وجود نقص في بعض المراكز تسبب في خروج الفريق من كأس مصر.

كان إنبي قد ودع مبكرا كأس مصر ومن دور الـ32، بعد الخسارة أمام الترسانة بركلات الترجيح.