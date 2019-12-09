لاعبو النجم الساحلي يرفضون المشاركة في التدريبات.. تعرف على السبب

رفض لاعبي فريق النجم الساحلي الانتظام في التدريبات اليوم، استعداد لمواجهة فريق حمام الأنف المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الدوري التونسي. ويأتي ذلك بسبب عدم حصول اللاعبين علي المستحقات المالية المتاخرة لديهم كما تم الاتفاق. المستحقات المالية المتاخرة لديهم كما تم الاتفاق. ويحتل النجم الساحلي المركز السابع في الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، من 7 مباريات شارك بها فقط، نظراً لمشاركاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحتل فيها صدارة مجموعته. بها فقط، نظراً لمشاركاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحتل فيها صدارة مجموعته. ومن المقرر ان يلعب النجم لقاء الجولة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الافريقية، يوم 27 ديسمبر الجاري على ملعب رادس في تونس أمام الهلال.

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