19 بطلًا ينضمون إلى كوسكواد

في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، وفي إطار نشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتحفيز الشباب على ممارستها، نظمت مؤسسة «KO Squad» التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف متسابق، في أكبر تجمع شبابي أقيم داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب.

وأسفرت نتائج التقييم السنوي الذي نظمته «KO Squad»، لعام 2019، عن فوز 19 لاعبًا برعاية المؤسسة وانضمامهم للفريق، بعد اجتيازهم التقييم الذي أقيم على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت اختبارات التقييم إقبالا كبيرًا من الشباب للحصول على فرصة الانضمام للفريق والفوز بالرعاية لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية، الذي يسعى إليه الكثير من الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية. وكالعادة تعاقدت «KO Squad» مع طاقم تحكيم أجنبي لضمان الحيادية في الاختبارات، وكان طاقم التحكيم هذا العام مكونا من «توم كوليمان، شون راي، جيمس ألكسندر ليس، كريس كورمير، جو بالينجر، شارلي جارفورث».

وضمت قائمة الفائزين برعاية «KO Squad» هذا العام في «الكلاسيك فيزيك» كلا من: «محمد أحمد صلاح،

سيف الدين إسلام فتحي من (cubs)، ومن (lions)، محمود فوزي طه، أحمد الطنطاوي، أحمد محمد محمد، عبد الحمدي أحمد، أحمد السيد مصطفى».

وفي فئة «البودي بيلدينج» فاز «سيف الدين، محمد محمد جمعة، خالد عوني، (cubs p 19)»، ومن «فيزيك برو» «أحمد مظهر، خالد عبد الستار، عمرو صالح حسين، أحمد خالد محمد»، ومن (cubs) «أحمد رمضان أحمد، علاء محمد علي، أحمد سامي سعيد»، ومن (lions) «عمرو ماجد مرزوق، أحمد مجدي عثمان، محمد ممدوح أحمد».

واعتادت مؤسسة «KO Squad» تحت إشراف مؤسسها إسلام قرطام، تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية خلال السنوات الماضية؛ لإعطاء الفرصة للشباب وتجديد الدماء داخل الفريق، حيث أنشئ فريق (KO Squad) في الأعوام الماضية لدعم ومساندة الأبطال المصريين في العديد من الألعاب، حيث يمثل الفريق في أكثر من لعبة؛ مثل الفيزيك والبودي بيلدينج والـstreet workout والألعاب المائية وكرة القدم.

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وأعرب إسلام قرطام، مؤسس «KO Squad» خلال كلمته في اختبارات التقييم السنوي لعام

2019، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون، وبالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات التقييم، مؤكدًا أن هذا المشهد بمنزلة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين، على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر، مضيفًا أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمهم له مفعول السحر في ما يقوم به من تنظيم بطولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «قرطام» أن الهدف من إقامة هذه الاختبارات والمنافسات هو العمل على انتشار رياضة الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام) بين الشباب؛ لدعم وتنمية هذه النوعية من الألعاب التي لاقت قبولا كبيرًا بين أوساط الشباب في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك شبابا واعيا في كل المجالات، يحتاج فقط إلى فرصة للتطور وإظهار طاقاته، وهو ما لفت نظره في مجموعة الشباب الذين بدؤوا في ممارسة اللعبة، وكان دافعًا كبيرًا للعمل نحو إعلاء شأن الرياضة ودعمها بكل السبل والإمكانيات.

وكشف قرطام: «الشباب هم قلب تطور ونمو الدول، ونحن محظوظون في مصر بهذا العدد من الشباب الهائل والمتحفز، وعلينا أن نطور رياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، بدعم المؤسسات الاجتماعية للوصول بالرياضات الفردية إلى العالمية».

فريق «KO Squad» يضم أكثر من 50 لاعبا في جميع الفئات، منهم 9 لاعبين محترفين، شارك منهم اثنان في البطولة الأرقى (Mr.Olympia) لعام 2019، وهما أحمد عبد الجليل عن فئة الفيزيك، وهاني سعيد عن فئة الكلاسيك فيزيك.