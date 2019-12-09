شاهد.. فريق ليفربول يتوجه إلى النمسا استعدادًا لمواجهة سالزبورج

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توجه فريق ليفربول الإنجليزي، إلى النمسا من أجل خوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي" تويتر"، عدة صور للاعبي الريدز وهم يستقلون للطائرة استعداداً للتوجه للنمسا لخوض مواجهة سالزبورج.
ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، إلا أن الهزيمة قد تطيح به خارج البطولة التي حمل لقبها الموسم الماضي، وهو ما سيحاول لاعبي الريدز تجنبه.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى إحتمال إستبعاد محمد صلاح من المشاركة في المباراة، نظراً لعملية المداورةالتي يقوم بها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، من أجل إعداد لاعبين ومنح الراحة لأخرين في ظل تلاحق المباريات بالبطولات المختلفة، حيث يحاول الليفر حصد بطولة الدوري الإنجليزي، والدفاع عن لقب دوري الأبطال، بالإضافة لمشاركته المنتظرة ببطولة كأس العالم للأندية.
يذكر ان مواجهة ليفربول وريد بول سالزبورج ستقام في الثامنة من مساء غد الثلاثاء، على ملعب ريد بول أرينا.
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