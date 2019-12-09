المخالفات المالية تهدد عددًا من الاتحادات الرياضية بالحل

تنتظر وزارة الشباب والرياضة انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها الجارية في الوقت الحالي، مع عدد من الاتحادات الرياضية ومنها اتحادات كرة القدم والسلة

والطائرة والدراجات، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، وألعاب القوي.

ويترقب أشرف صبحي وزير الرياضة نتيجة هذه التحقيقات ومدي

وقوع هذه الاتحادات في مخالفات مالية من عدمه.

ويسمح قانون الرياضة الجديد لوزير الرياضة باتخاذ قرارات تصل إلي درجة حل مجالس إدارات الاتحادات المخالفة، إذا كانت المخالفات متعلقة بالأمور المالية فقط.