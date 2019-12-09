صرف مكافآت الاتحاد السكندري قبل مواجهة طنطا

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صرف مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التأهل إلي ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تقدر بـ25 ألف جنيه لكل

لاعب بالفريق.

كما قام بصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى بالدورى الممتاز وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة طنطا يوم الخميس المقبل في الدوري، والذي يحتل فيه الاتحاد السكندري صدارة

الترتيب للمرة الأولى منذ سنوات.

ويقدم مجلس إدارة الاتحاد السكندري الدعم إلى اللاعبين والجهاز الفني، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وكانت قرعة البطولة العربية اسفرت عن مواجهة الاتحاد للنادي الإسماعيلي ويقام لقاء الذهاب يوم 28ديسمبر الحالي بستاد الإسكندرية بينما يقام لقاء الإياب يوم 24يناير المقبل.