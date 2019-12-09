طائرة الصيد تتألق في بطولة الجمهورية

حقق فريق 17سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق سبورتنج 3/صفر فى إطار مباريات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية للكرة الطائرة.
مثل الفريق اللاعبين محمد حازم ، محمد هانى ، خالد عمرو ، محمد خالد ، محمد عادل ، أحمد إيهاب ، يوسف فتحى ، عصام السيد ، مروان محمد ، عمر هيثم ، حسين أحمد ، أحمد عمرو ، عمر ماجد ، محمد أكرم ، يحيى محمد ، مهاب محمد ، أحمد محمد ، عمر أشرف ، عمر وليد ، حازم إيهاب ، محمد أشرف.
يشرف على الفريق كابتن محمود غزال المدير الفنى، حسام زغلول مشرف قطاع الناشئين ، إسلامى على مدرب ، شعبان عبد الصبور مدير إدارى ، شادى فهيم محلل تقنى ، وائل حسين مخطط احمال ،حسام زغلول طبيب ، أحمد عبد العاطى جهاز معاون .
كما فاز فريق 13سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى على فريق الترسانة بنتيجة 3/ صفر فى اطار بطولة منطقة الجيزة.
وتضم قائمة الفريق اللاعبين على مصطفى ، مصطفى محمد ، عصام ماجد ، محمد تامر ، عمر خالد ، عمر أحمد ، إسماعيل محمد ، على طارق ، حازم محمد ، عمر محمد ، كريم محمد ، عبدالله أحمد ، يوسف عمر ، عمرو محمد ، عمر عمرو ، آدم جمال ، حمزة عمرو ، ياسين مازن ، آدم محمد ، على اشرف ، حسن ايمن ، مروان عمر ، يوسف أيمن ،
يشرف على الفريق المدير الفنى كابتن محمود غزال ، مشرف قطاع الناشئين كابتن حسام زغلول ، مدرب الفريق كابتن محمد الحديرى ، ادارى كابتن هانى عارف ، طبيب دكتور فؤاد شرين.
كما تغلب فريق 10(أ) سنوات ناشئات بصيد اكتوبر على فريق حلوان العام 5/صفر بملعب وادى دجلة فى ختام الدور الاول ببطولة المنطقة.
ساره أيمن رمضان ، كنزى أكرم محمد ، خديجه محمد احمد ، هنا مصطفى محمد ، ليلى عمرو سند ، مليكه أحمد سعد ، هنا محمد جمال ، تاله وليد عبدالحميد ، فريده أحمد حسنى ، نبيله تامر ، رقيه مصطفى الجارحى ، ملك أحمد الملا ، تاليه احمد محمد ، امينه بديع ، جودى رامى سمير ، تقى محمد فتحى ، ليلى فوزى ، بسنت محمود ، حلا حازم الحديدى ، لجين احمد حسنى ، مريم صلاح بسيونى
وضم الجهاز الفنى والادارى محمد شوقى ( مدير فنى) ، ومحمود هشام "مدرب" ومحمد العدوى " إدارى".
د . أبرار الكاشف " أخصائية إصابات"
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