الصيد يهزم شباب المنيا بخماسية بدوري الصالات

حقق فريق نادى الصيد للكرة الخماسية الفوزعلى شباب المنيا بنتيجة ٦ / ٢ ضمن منافسات الجولة الثانية لدورى كرة الصالات. يقود الفريق المشرف العام كابتن طارق عبدالحميد، المدير الفني كابتن طارق حسن، المدرب العام الكابتن سيد عبده، المدير الإداري كابتن أشرف السويسي، مدرب حارس كابتن علاء عبد الهادي، مدرب مساعد كابتن أحمد عبد الوهاب، أخصائي علاج طبيعي د. محمد عصام و د .فتحي صبري. كابتن أشرف السويسي، مدرب حارس كابتن علاء عبد الهادي، مدرب مساعد كابتن أحمد عبد الوهاب، أخصائي علاج طبيعي د. محمد عصام و د .فتحي صبري.

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