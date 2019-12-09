حقق فريق طلائع الجيش موليد 2005 الفوز علي نظيره المصرية الاتصالات بهدفين مقابل هدفي في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم بستاد الرياضة العسكري ضمن مباريات بطولة السوبر. سجل أهداف طه أحمد هدفين في الدقائق 10،12 وبذلك يتصدر طلائع الجيش جدول بطولة السوبر بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع. وبذلك يتصدر طلائع الجيش جدول بطولة السوبر بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع. وكان الفريق حقق الفوز الأسبوع الماضي علي نظيره الزهور بستة أهداف دون رد. والجدير بالذكر أن فريق 2005 يقوده محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام محمد طلعت مدرب حراس المرمي إداري حسن الدولي وأحمد عبدالغفار أخصائي الفريق وحمادة حميد مسئول الأدوات تحت إشراف المقدم إيهاب علي ومدير إداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشئين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يهزم الاتصالات ويحتفظ بصدارة بطولة سوبر الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.