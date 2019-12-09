إيطاليا تخوض مباراتين وديتين أمام انجلترا والتشيك فى إطار الأستعداد ليورو 2020

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إضافة مباراتين وديتين أمام إنجلترا وجمهورية التشيك ضمن استعدادات المنتخب الأزوري الأول لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، حيث من المقرر أن يبدأ استعداداته بمواجهة المنتخب الألماني.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الإنجليزي في 27 مارس المقبل في ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتي ستستضيف المباراة النهائية للبطولة يوم 12 يوليو المقبل.

وتم الأتفاق في وقت سابق هذا الشهر على مواجهة ودية مع المنتخب الألماني يوم 31 مارس المقبل.

ولم يكشف الاتحاد الإيطالي عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الفريق الودية أمام جمهورية التشيك في الرابع من يونيو المقبل.

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وتأهلت المنتخبات الثلاثة المنافسة لإيطاليا في المباريات الودية، إلى بطولة يورو 2020 ، والتي يشارك فيها 24 منتخبًا وتستضيفها 12 مدينة.

وأنهى المنتخب الإيطالي سجله في التصفيات بشكل مُمتاز، بعدما فاز في عشر مباريات من أصل عشر خاضها في التصفيات، كما أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب منتخبات تركيا وسويسرا وويلز.

ويستضيف ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 12 حزيران/يونيو بمواجهة تجمع إيطاليا مع تركيا، حيث يلعب الفريق مباراتيه الثانية والثالثة على نفس الملعب أمام كل من سويسرا يوم 17 من الشهر ذاته ومنتخب ويلز بعد أربعة أيام .

وتقام مباراة واحدة من مباريات دور الثمانية بالمسابقة على ملعب “الأولمبيكو”.