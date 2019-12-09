عجلة الدوري الإماراتي تعود للدوران على وقع إخفاقات المنتخب

عجلة الدوري الاماراتي تعود للدوران من جديد بعد توقف دام 32 يوماً عندما تنطلق المرحلة الثامنة الثلاثاء على وقع إخفاقات المنتخب الوطني والتي ادت لاقالة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك والاطاحة باتحاد اللعبة.

وتوقف الدوري منذ 8 نوفمبر، نظراً لخوض المنتخب الإماراتي مباراة فيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 التي خسرها صفر-، ثم بطولة كأس الخليج “خليجي 24” في الدوحة والتي ودع منافساتها من دورها الاول.

وأدت إخفاقات المنتخب الى اقالة فان مارفيك بعد تسعة اشهر من تعيينه في منصبه، وحل الاتحاد الإماراتي بعد إعلان رئيسه مروان بن غليطة وغالبية الأعضاء إستقالاتهم.

وتنطلق المرحلة الثامنة على وقع هذا الأخفاق المرير، وسيكون اللاعبون الدوليون تحت المجهر بعدما طالتهم إنتقادات الشارع الرياضي الإماراتي، وان كان الشارقة المتصدر الأقل تأثرا لتواجد ثلاثة لاعبين منه فقط في التشكيلة والذين لم يكونوا اساسيين ضمن خيارات مارفيك.

وأكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ان فريقه “استفاد من فترة التوقف، حيث أستعاد لاعبيه المصابين ولاسيما مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز”.

ويأمل الشارقة المتصدر برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي الثاني، في الأستمرار في مسلسل إيقاعه القوي الذي كان عليه قبل التوقف، عندما يستضيف الثلاثاء بني ياس العاشر (7 نقاط).

وودع الشارقة كأس الرابطة بخسارته أمام العين 1-2 في ربع النهائي الجمعة، لكن العنبري قلل من شأن ذلك، معتبراً ان المسابقة “كانت فرصة لأشراك اكبر عدد من اللاعبين وتجهيزهم قبل خوض مباريات مضغوطة خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار المدرب الإماراتي الوحيد في البطولة الى ان “مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، وقد اثبت ذلك عندما لعبنا أمامه في كأس الرابطة (فاز بني ياس 2-صفر)”.

من جهته، لم يعرف بني ياس طعم الفوز في اخر اربع مراحل، لكن مدربه الألماني وينفريد شايفر توعد الشارقة بالهزيمة الأولى له هذا الموسم.

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وقال شايفر “نعرف اننا سنلعب امام الفريق البطل والمتصدر، ولكن سنذهب الى الشارقة من اجل الفوز”.

ويتطلع شباب الأهلي الى البقاء مطارداً للشارقة عندما يستضيف الوحدة السادس (10 نقاط) الأربعاء في اقوى مباريات المرحلة.

ولن تكون مهمة العين الثالث (14 نقطة) اقل صعوبة في ضيافة النصر الرابع (13 نقطة) والذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورسيتش.

وبعدما جمع نقطة واحدة في اول ثلاث مباريات بالدوري، انتفض النصر تحت قيادة يورسيتش الذي حل في أكتوبر بديلاً للبرازيلي كايو زاناردي، ليصعد الى المركز الرابع في الدوري ويصبح منافساً جدياً على اللقب، كما تاهل الى نصف نهائي كأس الرابطة.

ويطمح الجزيرة الخامس ( 11 نقطة) الى الاستفادة من معنوياته المرتفعة بحسم لقاء “الدربي” في كأس الرابطة أمام الوحدة برباعية نظيفة عندما يحل الجمعة ضيفاً على حتا التاسع( 8 نقاط).

وشهدت مباراة الوحدة تألقا لافتا من نجم الجزيرة عمر عبد الرحمن “عموري” الذي أفتتح باكورة أهدافه مع فريقه الجديد منذ إنتقاله اليه في الصيف قادمًا من الهلال السعودي، اضافة الى انه كان وراء تمريرتين حاسمتين.

كما تألق البرازيلي كينو الذي سجل هدفاً في اول مباراة يخوضها أساسياً منذ اصابته في 3 أكتوبر بتمدد في الرباط.

ويلعب الخميس أيضاً، الاتحاد كلباء الثاني عشر (6 نقاط) مع عجمان السابع (8 نقاط)، وخورفكان الأخير (3 نقاط) مع الظفرة الحادي عشر (7 نقاط)، والجمعة الوصل الثامن (8 نقاط) مع الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير (6 نقاط).