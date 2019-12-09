فالفيردي يستبعد "ميسي" من موقعة إنتر ميلان

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه المسافرة إلى مدينة ميلانو، استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة البلوجرانا غياب القائد ليونيل ميسي، نجم وهداف الفريق، لحصوله على راحة، خاصة وأن المباراة تعد تحصيل حاصل بالنسبة لبرشلونة.



وتأهل برشلونة كمتصدر عن المجموعة السادسة بعد وصل إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند واللذين يتصارعان على خطف البطاقة الثانية.



وجاءت قائمة البارسا كالتالي:



"تير شتيجن - نيتو - راكيتيتش - بوسكيتس - توديبو - سواريز - لينجليت - موسى واجي - جريزمان - ألينا - دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور فيربو - بيينا - كارليس بيريز - ريكي بويج - أنسو فاتي - أراوخو - مورير".

المصدر: موقع كورة

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