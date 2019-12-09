رياضة | مدرب الفراعنة السابق ينجو من السجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الفراعنة السابق ينجو من السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القضاء الإسباني، براءة المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق ، في قضية تلاعب بمباراة ليفانتي وريال سرقسطة في الدوري الإسباني في موسم 2010-2011.

وكان أجيري مدرب ريال سرقسطة ومنتخب مصر السابق، قد تم التحقيق معه ومع 36 لاعبا من فريقي (ليفانتي وريال سرقسطة) بسبب الشكوى التي قدمها خابيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة الدوري الإسباني، بعد دعوى من لاعب سابق بفريق سرقسطة.

وتولى أجيري تدريب منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي ودع منافستها مع الفراعنة في دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، الأمر الذي أدى لإقالته من منصبه، ويتولى حاليا تدريب ديبورتيفو ليجانيس الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإسباني.