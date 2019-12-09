رياضة | أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النجم المصري الدولي ولاعب نادي الزمالك وديسبورتيفو أفيس البرتغالي السابق محمود عبد المنعم كهربا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

وانتشرت التقارير حول توقيع اللاعب بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأهلي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بمجرد فتح باب الإنتقالات في يناير القادم.

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي في وقت سابق، مما يفتح البابا أمام انضمامه للقلعة الحمراء في يناير المقبل.

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وفي أعقاب ذلك، قررت إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور التقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية والإتحاد الدولي "فيفا" ضد كهربا.

ويستند الزمالك في شكواه على هروب كهربا من صفوف الفريق، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع الفريق، فيما يدعي كهربا أن العقد المبرم مع الزمالك غير موثق من الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتجهز إدارة الزمالك ملفاً قوياً في الوقت الحالي، للتقدم بالشكوى رسمياً، طمعاً في إيقاف اللاعب وتضييع الفرصة عليه بالإنضمام للغريم الأزلي.

وانضم كهربا لنادي الزمالك في صيف عام 2015، وحصل مع الفريق على ثلاث بطولات لكأس مصر وبطولة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.