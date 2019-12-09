رياضة | خاص.. اتجاه في إنبي لعدم ضم حارس مرمى الأهلي

يتجه مجلس إدارة نادي إنبي لعدم ضم حارس مرمى خلال الميركاتو المقبل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اتجاه في انبي لعدم ضم حارس مرمى في يناير

وتحدث مراسلمع مسؤول من داخل انبي والذي أكد أن المفاوضات مع الثلاثي عامر عامر وأبو جبل وعلى لطفي لم تسر بالشكل المطلوب مما يدفع الفريق البترولي لصرف النظر عن التعاقد مع حارس خلال الفترة المقبلة.

كما أكد المصدر أن حلمي طولان المدير الفني لإنبي أبدى إعجابه بمحمود جاد والبلعوطي حارسا الفريق، مشيرا إلى أنه اكتفى بهم ولا يرغب في ضم حراس أخرين.

من ناحية أخرى حدد مسئولو نادي إنبي طلباتهم للموافقة على انتقال أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأبدى النادي الأهلي رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع أسامة جلال لاعب النادي البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.

وأبلغ مسئولو إنبي النادي الأهلي بالحصول على خدمات الثلاثي أحمد الشيخ وحسين السيد وعمار حمدي على سبيل الإعارة بجانب مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون جنيه للموافقة على رحيل اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

وكان أسامة جلال قد شارك مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقيمت الشهر الماضي في مصر وسام في تتويج الفراعنة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل لأولمبياد طوكيو.