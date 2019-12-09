رياضة | خاص.. سموحة يصدم الأهلي والزمالك وأندية الدوري بشأن حسام حسن

وتمسك المدير الفني لسموحة حسام حسن بوجود المهاجم المتألق خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لجهوده.

من ناحية أخرى، أعلن حسام حسن قائمة الفريق المواجهة للإنتاج الحربي بالدوري الممتاز، ضمن مباريات الأسبوع ال 7 والمقرر لها غدا على ملعب السلام.

وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان - عمر صلاح - محمد كوفى - رجب نبيل - كريم يحيى - فارس مجاهد - أحمد أبو الفتوح - شريف رضا - محمد نادى - أحمد حمص - ماجت ديوب - محمود حليمو - إسلام جمال - إسلام الفار - ناصر ماهر - حسام حسن - رونالد وانجا - محمود فهمى - محمد الترهونى - ابراهيم عبد القوى

ويحتل سموحة مركز الترتيب السادس، بعد خوضه ستة مباريات حيث فاز في اثنين منها وخسر مباراة وتعادل في ثلاثة ليحصد 9 نقاط.