رياضة | البلدية يهزم منتخب الأمل بثلاثية استعدادا للحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يهزم منتخب الأمل بثلاثية استعدادا للحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم البلدية بهدف من تسديدة صاروخية لعلاء شعبان في الدقيقة العاشرة من الاول وتعال منتخب الأمل بضربة رآسية في الدقيقة ٢٥ من نفس الشوط وتقدم إسلام فتحي للبلدية في الدقيقة ٤٠ ثم عزز محمد مسعد لاعب وسط الفريق التقدم بهدف ثالث في الدقيقة ٤٥ من الشوط الاول.
وخاض رضا عبد العال المباراة بتشكيلين مختلفين على مدار المباراة للاطمئنان على جميع اللاعبين وخاصة العائدين من الإصابة حسام زين، ومراد رجب، وإسلام فتحي.
من ناحية أخرى أكد رضا عبدالعال أن التجربة مفيدة وحققت أهدافها من حيث الاطمئنان على مستوى اللاعبين وكذلك متابعة اللاعبين الناشئين من أجل الإستفادة بهم في الفترة المقبلة وإعطائهم الفرصة.
الجدير بالذكر ان بلدية المحلة يستعد للقائه الهام يوم الجمعة القادمة أمام فريق الحمام المطروحي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة ويحتل البلدية المركز السادس في المجموعة برصيد ١١ نقطة وبفارق أربعة نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ١٥ نقطة.
يذكر أن رضا عبد العال تولي قيادة بلدية المحلة خلفا لكرم جابر الذي تقدم بإستقالته بسبب سوء النتائج بعد الأسبوع الرابع ولم يحصل سوي على نقطتين. وأستطاع عبد العال أن يحصد العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات التي تولي فيها القيادة أمام بيلا بهدف نظيف، ثم بنفس النتيجة أمام الأولمبي ثم الفوز على مالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.