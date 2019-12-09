رياضة | البلدية يهزم منتخب الأمل بثلاثية استعدادا للحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يهزم منتخب الأمل بثلاثية استعدادا للحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال فوز على منتخب الأمل بالنادي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية.

تقدم البلدية بهدف من تسديدة صاروخية لعلاء شعبان في الدقيقة العاشرة من الاول وتعال منتخب الأمل بضربة رآسية في الدقيقة ٢٥ من نفس الشوط وتقدم إسلام فتحي للبلدية في الدقيقة ٤٠ ثم عزز محمد مسعد لاعب وسط الفريق التقدم بهدف ثالث في الدقيقة ٤٥ من الشوط الاول.

وخاض رضا عبد العال المباراة بتشكيلين مختلفين على مدار المباراة للاطمئنان على جميع اللاعبين وخاصة العائدين من الإصابة حسام زين، ومراد رجب، وإسلام فتحي.

من ناحية أخرى أكد رضا عبدالعال أن التجربة مفيدة وحققت أهدافها من حيث الاطمئنان على مستوى اللاعبين وكذلك متابعة اللاعبين الناشئين من أجل الإستفادة بهم في الفترة المقبلة وإعطائهم الفرصة.