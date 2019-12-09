رياضة | الحمام بـ 10 لاعبين يهزم أبو قير في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام بـ 10 لاعبين يهزم أبو قير في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الحمام فوزا غاليا في القيادة الأولي لمجدي طلبة علي فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ي ختام الجولة السادسة للمجموعة الثالثة لدوري الممتاز ب.

دخل مجدي طلبة اللقاء بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، ومحمود علاء، وسامح العزب، ومصطفي عفروتو، وأحمد بطوط، ومهنا منصور، ومحمد صلاح، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد بركات، ويايا كونية، ومحمود أبو جودة.

بينما دخل علاء نوح اللقاء بتشكيل مكون من: محمد طلعت، ومحمود السيد، ومحمد أمين، وأحمد حسني، وعلي عزت، وإسلام سلامة، ونادر فؤاد، ومصطفي جابر، ومصطفي بهاء، وعبد الله سرور ، وكيرفالا.

بدأ الشوط الاول بأداء متوازن بين الفرقتين وانحصرت الكرة في وسط الملعب في الربع ساعة الأولي حتي جاءت الدقيقة السادسة عشر ومن هجمة مرتدة لأبو قير واثر انفراد بالمرمي تمكن محمود علاء مدافع الحمام من إبعاد الكرة علي المهاجم وسقط مهاجم أبو قير ليقوم الصباحي بإحتساب ضربة حرة وإشهار الكارت الأحمر لمدافع الحمام وسط إعتراض جهاز الحمام ولاعبية وتوقف اللقاء بسبب إعتراضات نادي الحمام ليلعب نادي الحمام منذ الدقيقة 16 بعشرة لاعبين مما قتل المباراة فنيا وأنحصرت الكرة طوال الشوط الأول وسط الملعب بدون أي خطورة علي المرمين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني أجري مجدي طلبة تغييرا بخروج محمد بركات ونزول المهاجم محمود أبو زيد لزيادة الفاعلية الهجومية وبالفعل ومن هجمة عنترية للاعب مصطفي عفروتو والذي قام بمراوغة اكثر من لاعب ولعبها عرضية ليتمكن محمد طلعت من إخراجها ليقابلها يايا كونية بتسديدة داخل الشباك معلنة تقدم الحمام بهدف.

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وبعد الهدف مباشرة أجري مجدي طلبة تغييرا دفاعيا بخروج محمد صلاح ونزول المدافع وليد إبراهيم ورد عليه علاء نوح باللعب براسين حربة بنزول محمد عبد الله للعب بجانب كيرفالا ولكن غلق المساحات من جانب مجدي طلبة والإعتماد علي الهجمات المرتدة اغلق الطريق تماما علي مهاجمي أبو قير للإسمدة وكان قريب من أحراز هدف ثاني.

وفي الدقيقة 35 من الشوط الثاني ومن أحد الهجمات المرندة عرقل مدافع أبو قير احمد حسني مهاجم نادي الحمام وهو في طريقة للمرمي ليقوم الصباحي بإشهار البطاقة الحمراء وسط إعتراض جهاز أبو قير ولاعبية.

وقام لاعبي الحمام في الدقائق الاخيرة بإمتلاك الكرة لإستهلاك الوقت لينتهي اللقاء بفوز الحمام بهدف نظيف رفع رصيدة للنقطة السابعة ويتوقف رصيد أبو قير عند النقطة التاسعة.

أدار اللقاء تحكيميا : محمد الصباحي حكم ساحة عاونة وأحمد ساهر مساعد أول، وإسلام مجدي مساعد ثان، ومحمد القاضي حكم رابع.

ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 15 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4-الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين