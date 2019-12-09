رياضة | أحمد سامي لـ"الخليج 365 الرياضي": التدريب في مصر بالعلاقات والمدرب الأجنبي الذي يأتي "فرز تالت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي لـ"الخليج 365 الرياضي": التدريب في مصر بالعلاقات والمدرب الأجنبي الذي يأتي "فرز تالت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق احمد سامي المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش على طريقة اختيار المدربين داخل الدوري المصري او للمنتخبات الوطنية بمختلف اعمارها.

وقال سامي خلال ندوته بـ"الخليج 365 الرياضي" : "التدريب في مصر ليس بالكفائة ولا بالخبرة، ولكنه بالعلاقات، في جميع أنحاء العالم نرى ان اختيار المدرب يأتي بناء على أساليب وأسس واضحة مثل نوعية اللاعبين وطريقة اللعب وأشياء كثيرة آخرى، هنا في مصر عندما يرحل مدرب نسكن اي مدرب اخر بدون أي تخطيط".

وأضاف : "على اتحاد الكرة المصري تطبيق اللائحة على الأندية بخصوص تغيير المدرب مرة واحدة خلال الموسم بحد أقصى، أي يكون لكل فريق مدربان في أقصى تقدير للحد من ظاهرة تنقل المدربين بين الأندية طوال الموسم".

وتابع : "نحن مازلنا في بداية الموسم وعدد كبير من أندية الدوري الممتاز والممتاز ب قامت بتغيير مدربيها، وهذا إن دل على شيء يدل على أخطاء الإدارة في الاختيار من البداية".

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وبسؤاله عن الفارق بين المدرب المصري والأجنبي قال : "جميع الناس تتعلم، المدربين المصريين مازالو يتعلموا، والمدرب الأجنبي الذي يأتي إلى مصر "فرز تالت"، لذلك أرى ان نعطي الفرصة الأكبر للمدرب المصري".

وواصل: "على اتحاد الكرة المصري مساعدة المدربين في تطويرهم، بما أنهم يمتلكون الكثير والكثير من الأموال، عليهم إرسال المدربين الشباب إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية من أجل اكتساب الخبرات التي سوف توفر مستقبلا الدولارات الكثيرة التي يصرفها الاتحاد على المدربين الأجانب".

وتابع : "الاتحاد المصري يفكر في مسابقة الدوري وتقنية الـ"var" وغيرها من الأمور الجيدة ولكن لابد من الاهتمام بالمدرب المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى تصريح مورينهو الشهير بخصوص المدربين الأجانب الذين يعملون في أفريقيا وآسيا : يضحكون عليكم.. انتم تمتلكون مدربين جيدين".

وأتم حديثه بتعليقه على اتحاد الكرة المصري : "اتحاد الكرة مش بيعمل أي حاجة خالص ".