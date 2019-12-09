رياضة | الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "clubworldranking" المُتخصص بتصنيف الأندية عالميًا، اليوم الإثنين 9 ديسمبر الجاري، التصنيف الجديد للأسبوع الـ 50 لعام 2019.

وسجلت الأندية المصرية تفاوتًا خلال هذا الأسبوع، وكان أبرزهم النادي الأهلي، والذي عاد للوراء ست مراكز، بينما خافظ بيراميدز سبورت على مركزه، فيما تقدم الزمالك ثلاث مراكز بالتصنيف.

وحل النادي الأهلي في المركز 48 عالميًا، والأول محليًا، في حين حل نادي بيراميدز في المركز 104 عالميًا والثاني محليًا، واحتل الزمالك المركز 147 عالميًا والثالث محليًا.

وظهر النادي الأهلى متقدمًا على عدد من الأندية العالمية في التصنيف مثل مانشستر يونايتد الانجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني وليون الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني.

ويستعد الأهلي، لمواجهة نظيره وادي دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز سبورت، الخميس المقبل لحساب نفس الجولة.

Advertisements

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية، فيما حقق النجم الساحلي فوزًا خارج الديار على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بثلاثية دون رد.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

فيما نجح الزمالك، في الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد لحساب المجموعة الأولى، ويحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

فيما حقق بيراميدز سبورت فوزين متتاليين بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ويعتلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متساويًا مع مواطنه المصري البورسعيدي، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف.