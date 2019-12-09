مفاجأة.. أرقام ساري تطيح بيه خارج يوفنتوس 

الإثنين 9 ديسمبر 2019

انتهت فعاليات الأسبوع الخامس عشر من منافسات الدورى الايطالي ،واسفرت عن الكثير من التغييرات في المسابقة ، البداية من صدارة الجدول تحول انتر ميلانو من الوصافة الي راس الترتيب رغم تعادله السلبي مع روما ساعده في ذلك خسارة اليوفنتوس في ملعب الاوليمبيكو بثلاثية أمام لاتسيو ، لتصبح أول هزيمة يعرض لها السيدة العجوز هذا الموسم في جميع المسابقات المشارك بها.



منذ تولي السيد ساري قيادة اليوفنتوس وهناك الكثير من علامات الاستفهام علي أداء الفريق الجماعي ومستويات اللاعبين الفردية، فاسلوب ساري يعتمد علي الاحصائيات دون النظر لامكانياته اللاعب هل تسمح له بقيادة الدور المنوط به ام لا، بالإضافة لعدم وجود طريق لعب واضحة فالعشوائية والفوضي يسيطران علي شكل الفريق في جميع المواجهات التي خاضها بالإضافة لضعف قراءة ساري للمباريات من خارج الميدان فتجداه يرتكب أخطاء جسيمة بإجراء تغييرات في غير محلها تزيد من الأمر سوءاً ، هذه قراءة طفيفة عن ما يفعله المدخن الشره في أولي سنواته بتورينو .

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نتجه الي لغة الأرقام ونقارن بين مسيرة ساري الموسم الحالي ومسيرة أليجري مع الفريق في الموسم الماضي بعد مرور 15اسبوع من الدورى .

اليوفنتوس في عهد ساري حقق 36نقطة من 15مباراة انتصر في11مباراة وتعادل في ثلاث مواجهات وهزم في واحدة واحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن انتر ميلانو صاحب الصدارة برصيد 38نقطة.

بينما ماسيميليانو أليجري في اخر مواسمه مع اليوفنتوس 2018-2019، حقق 43نقطة من 15مباراة انتصر في 14مقابلة وتعادل في واحدة ولم يهزم وتصدر جدول الترتيب بفارق 8نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني انذاك.