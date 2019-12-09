شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهدي قميص الأهلي لرئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إهداء قميص الفريق الأول لكرة القدم إلى قيادات مؤسسة روز اليوسف الصحفية على هامش تكريم المؤسسة لرئيس الأهلي الذي أقيم مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد وإهدائه وسام الاحترام تقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء.

وقام الكابتن الخطيب بمنح قميص الفريق إلى كل من عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد باشا رئيس التحرير.

وكان الكابتن الخطيب قد استقبل قيادات المؤسسة الصحفية عصر اليوم الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، وعبر عن سعادته بهذا التكريم، خاصة وأنه يأتي من مؤسسة روز اليوسف العريقة بتاريخها الصحفي والإعلامي الحافل بالإنجازات.