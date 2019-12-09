شكرا لقرائتكم عمر جمال: عبد الله السعيد أخطأ فى الرجوع للأهلى بعد التعاقد مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت إجابات عمر جمال على تساؤلات "الخليج 365" كالتالي:
"مافيش حد خسر"، عبد الله السعيد حسب الأمر بالطريقة التي تناسبه، هو لن يستمر بعد الاعتزال في الأهلي ولا أعتقد أنه يرغب في تولي منصب مدرب أو إداري بالقلعة الحمراء، السعيد رحل عن الأهلي باحثاً عن فائدة مادية أكبر مستغلاً ما تبقى من سنوات عمره في الملاعب واستطاع أن يصل إلى ما بحث عنه، والأهلي على الناحية الأخرى إذا رحل عنه 10 لاعبين دفعة واحدة لن يتأثر سيحصد البطولات وبالفعل حصدها.
لكن الجماهير أخذت على السعيد هذا التصرف بالتفكير في الناحية المادية فقط؟
"يعني إيه مادي"، السعيد في شهر يناير كان سيصبح لاعب حر، ورأي هو أخطأ في شق واحد فقط أنه رجع عن قراره ووقع للأهلي بعد التوقيع للزمالك، ولماذا تغضب الجماهير ألم يفعل هذا الأمر عند رحيله من الاسماعيلي"بيته" للأهلي؟.
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