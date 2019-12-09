شكرا لقرائتكم مدرب أسوان: لا نمتلك طبيبا منذ الموسم الماضى ونعالج المصابين بالمراسلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدى عبد العاطي المدير الفنى لنادى أسوان، عن عدم امتلاك الفريق الأسوانى لطبيب خاص بالفريق منذ الموسم الماضى. وقال عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لا نملك طبيبا منذ الموسم الماضى ونتعامل فى حدود الإمكانيات وبنبعت المصابين يتعالجوا فى القاهرة وينضموا بعد اكتمال شفائهم للفريق. Advertisements أضاف مدرب أسوان: فى مباراة أسوان وبيراميدز استعنا بمدرب بيراميدز لتحديد إصابة عبد الرحمن جبنة خلال المباراة، وبشكل عام نرسل أشعة المصابين لطبيب فى القاهرة وإذا كانت الحالة تستدعى ارسال لاعب، بيسافر القاهرة ويرجع يتأهل معانا . واستطرد مدرب أسوان: دى حالة الناس هنا عموما أغلبهم بيروح يتعالج فى أسيوط . واختتم عبد العاطى: تكاليف وجود طبيب أكبر من إمكانيات النادى مين هيسيب عيادته وشغله ويجى معانا من غير مقابل كويس، وسكن عشان يستقر.

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