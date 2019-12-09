شكرا لقرائتكم عمر جمال: لو كنت مكان إدارة الإسماعيلى كان محمد عواد قعد فى البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عمر جمال لاعب الإسماعيلى السابق، خضوع إدارة الدراويش لتمرد بعض اللاعبين الراغبين فى الرحيل عن القلعة الصفراء، وإجبار الإدارة على الموافقة على شروطهم، مستشهداً بموقف محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق المنتقل مؤخراً إلى صفوف الزمالك.

وجاء رد عمر جمال على تساؤل الخليج 365 حول تمرد اللاعبين قائلا: بعض اللاعبين يتمردون على الإدارة ويجبرونها على الموافقة على الرحيل، وهذا بالفعل ما حدث مع محمد عواد أثناء انتقاله للزمالك، كان يتبقى فى عقده موسمين مع الإسماعيلى وأبلغ الإدارة أنه لن يلعب فى النادى مجدداً لتوافق على رحيله، مؤكدا: "لو كنت مكان الإدارة كنت هقعده فى البيت ده ماضى عقد".

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وانضم محمد عواد إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعدما كان حارس الدراويش قد خاض تجربة احترافية في نادي الوحدة السعودي قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود إلى الدراويش قبل الانتقال لمحطته الأخيرة في الزمالك.