شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلي يحتفل بفوزه على هيروشيما بمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة النادي الأهلي بفوز الفريق الأحمر على هيروشيما الياباني في مثل هذا اليوم من عام 2012، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية باليابان.

وعلقت صفحة الأهلي، على مجموعة صور من المباريات، : "الأهلي زي النهاردة.. الأحد 9 ديسمبر 2012...فريقنا يفوز على هيروشيما الياباني 2/1 بكأس العالم للاندية باليابان.

أضاف: " سجل أهداف فريقنا السيد حمدي وأبوتريكة ، هل تتذكر من كان نسر المباراة!؟".