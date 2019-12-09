شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يلتقط صورا تذكارية مع "كأس" أمم أفريقيا تحت 23 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقام عمرو الجنايني بالتقاط صور تذكارية مع موظفي اتحاد الكرة مع كأس أمم أفريقيا بمقر الجبلاية. حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي ، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و الكاميرون و غانا و مالي و نيجيريا و زامبيا. Advertisements

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