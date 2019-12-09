شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يستلم مستحقات الموسم الماضى من إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المُعار للاتحاد السكندرى، اليوم الإثنين، شيك بمستحقاته عن الموسم الماضى من نادى إنبى الذى قضى به فترة إعارة من الزمالك.

واستقبل زكريا السيد رئيس نادى إنبى، أحمد رفعت، فى مقر شركة إنبى، بعد استلامه الشيك الخاص به، للتأكيد إن النادى البترولى سيظل بابه مفتوح أمام أي أمر يخص لاعبيه السابقين.

وتمنى أحمد رفعت التوفيق لإنبى هذا الموسم فى بطولة الدورى، بعدما رحل بنهاية الموسم الماضى عن النادى البترولى بعد نهاية إعارته وانضم لزعيم الثغر على سبيل الإعارة.