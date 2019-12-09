اتحاد الكرة يلتقط صورًا تذكارية مع كأس أمم أفريقيا للمنتخب الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على التقاط صور تذكارية مع "كأس" أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي حققها منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب.

وقام عمرو الجنايني بالتقاط صور تذكارية مع موظفي اتحاد الكرة مع كأس أمم أفريقيا بمقر الجبلاية.

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والكاميرون وغانا ومالي ونيجيريا وزامبيا.

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موظفي اتحاد الكرة مع كأس الأمم

صورة تذكارية لاتحاد الكرة