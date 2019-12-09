شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال لـ سوبر كورة: لو كنت مكان إدارة الإسماعيلى كان محمد عواد قعد فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عمر جمال لاعب الإسماعيلى السابق، خضوع إدارة الدراويش لتمرد بعض اللاعبين الراغبين في الرحيل عن القلعة الصفراء، وإجبار الإدارة على الموافقة على شروطهم، مستشهدًا بموقف محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق المنتقل مؤخرًا إلى صفوف الزمالك.

وانضم محمد عواد إلى صفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الماضى بعدما كان حارس الدراويش قد خاض تجربة احترافية فى نادى الوحدة السعودى قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود إلى الدراويش قبل الانتقال لمحطته الأخيرة فى الزمالك.

لمعرفة رأى عمر جمال فى رحيل محمد عواد من هنا

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