شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا توقف انتصارات سيراميكا والقناة يهزم الزرقا بثلاثية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع سيراميكا كليوباترا المتصدر للمجموعة الثانية بالقسم الثانى فى فخ التعادل أمام كوكاكولا بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة بالعباسية فى مستهل مباريات الجولة السابعة.

بهذه النتيجة يواصل سيراميكا كليوباترا تصدره لقمة المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما ارتفع رصيد كوكاكولا إلى 9 نقاط فى المركز التاسع.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز القناة على الزرقا بثلاثية نظيفة رافعًا رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، بينما توقف رصيد الزرقا عند نقطتين، فى الوقت الذى تعادل فيه منتخب السويس على ملعبه مع الداخلية سلبيًا ليرفع أبناء الغريب رصيدهم إلى 11 نقطة فى المركز الرابع، بينما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط فى المركز السابع.

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وفى المجموعة الثالثة نجح الحمام المطروحى فى تحقيق مفاجأة بالفوز على أبوقير للأسمدة بقيادة علاء نوح بهدف مقابل لا شىء أحرزه يايا كونيه بالرغم من خوض الفريق المطروحى المباراة ناقص لاعب منذ الدقيقة 15 من عمر المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الماضية نظرًا لمشاركة أبوقير ببطولة كأس مصر.