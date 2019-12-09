شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مباراة المصري: ستكون قمة كروية بين عماد النحاس وإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن قوة مباراة فريقه المرتقبة في الدوري العام أمام النادي المصري، والتي تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

وأكد عادل فتحي لـ"الخليج 365"، أن لاعبي المقاولون رجال وعلى قدر المسئولية وقادرون على تخطي هذه العقبة، رغم الحالة الإيجابية التي يعيشها لاعبو الفريق البورسعيدي بعد النتائج الأخيرة في كأس الكونفدرالية.

وأضاف المشرف على المقاولون، المواجهة بين إيهاب جلال وعماد النحاس صعبة خاصة أن الثنائي لديه باع طويل في مجال التدريب وحقق نجاحات عديدة وستكون المواجهة بينهما قمة في المتعة الكروية، إلا أن لاعبي المقاولون لن يفرطوا في النقاط الثلاث في الظل الروح العالية بين اللاعبين منذ انطلاق الموسم الجاري، خاصة أن النادي المصري من الفرق القوية التي تنافس المقاولون على المربع الذهبي.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة حصدها ذئاب الجبل من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة وخسارة مثلها.