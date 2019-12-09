شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف جنيه لكل لاعب بالاتحاد السكندرى قبل مواجهة طنطا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى مكافأة الفوز على المحرق البحرينى والوصول لدور الثمانية من البطولة العربية والتى تقدر بـ25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق، كما قام بصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى بالدورى وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة طنطا يوم الخميس المقبل بالدورى .

ويقدم مجلس إدارة الاتحاد كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين لاستمرار الصحوة واعتلاء قمة الدورى والتى لم تحدث منذ سنوات طويلة.

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الاسماعيلي فى الإسكندريى يوم 28 ديسمبر الجارى بالإسكندرية فيما تقام مباراة العودة بالإسماعيلية 24 يناير المقبل فى دور الثمانية من البطولة العربية. .