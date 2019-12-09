رسميا غياب الدب الروسي عن المونديال المقبل

الإثنين 9 ديسمبر 2019

اتخذت وكالة مكافحة المنشطات الدولية قرارا رسمي بحرمان "روسيا" من المشاركة بأية محافل عالمية، في مختلف الألعاب الرياضية ومنها فاجعة بكرة القدم، حيث الحرمان من تمثيل الدب الروسي بأولمبياد توكيو ٢٠٢٠ العام المقبل، كي يكون القرارة بمثابة ضربة موجعة لمستضيف كأس العالم الماضي.



على الصعيد ذاته، فقد شمل القرار استبعاد منتخب روسيا لكرة القدم من التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، بحيث أن الحكم جاء على كافة الأصعدة لمدة أربعة أعوام.

الجدير بالذكر أنه، قد ترددت بالأعوام الماضية شائعات وتقارير من صحف أجنبية عن تناول لاعبي روسيا بمختلف أنشطتها الرياضية للمنشطات من أجل التفوق وإقتناص الميداليات، إلا أن الامر تم كشفه وأخذ منحنى دولي يصعب تحمل عواقبه حسبما أفادت عدة مواقع وجرائد من قبل.