الامارات | لاعب يتعرض إلى الإصابة في منزله!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يتعرض إلى الإصابة في منزله! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل عن فريقه بوروسيا دورتموند ثالث الدوري الألماني لكرة القدم حتى نهاية العام، وذلك بعد تعرضه لاصابة في الوجه نتيجة سقوطه في منزله.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» أن ابن الثلاثين عاما أدخل الطوارئ وخضع لعملية جراحية قبل أن يعود الى منزله صباح اليوم.

ويغيب فيتسل بالتالي عن المباراة المصيرية لدورتموند ضد سلافيا براغ التشيكي غداً الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الفريق الألماني الى الفوز للتأهل، شرط عدم فوز إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه برشلونة الإسباني (يتأهل ايضا في حال تعادله وخسارة إنتر).

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وسيفتقد دورتموند جهود البلجيكي أيضا في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي قبل العطلة الشتوية التقليدية.

ورأى المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر أن ما حصل مع فيتسل «مؤسف بالنسبة له، مؤسف بالنسبة لنا، لكن ليس بإمكان فعل أي شيء. كل ما نأمله أن يعود سريعا» الى فريقه الذي يحتل حاليا المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.