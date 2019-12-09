شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي ينتظر قرار «إبراهيموفيتش» لضمه في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لنادي إيه سي ميلان، أن النادي في انتظار معرفة قرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه، وذلك تعليقا على إمكانية توقيعه للفريق خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح إبراهيموفيتش، الذي يعد لاعبا حرا حاليا بعد انتهاء عقده مع فريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، خلال مقابلة أنه سيعود للعب في الدوري الإيطالي وأنه يتشاور مع عائلته لتقرير الفريق الذي سيلعب لصفوفه.

Advertisements

وقال ماسارا في تصريحات لقناة «سكاي سبورت»: «ليس هناك أي جديد ولا توجد مفاوضات. يفكر اللاعب حاليا في الفريق الذي سيلعب له والميلان ينتظر لمعرفة ما سيفعله اللاعب. نحن في الانتظار».

وأكد المدير الرياضي للروسونيري أن إبراهيموفيتش من حقه التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي وحتى أيضا قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.

ويعد الميلان أحد الفرق المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم السويدي لتدعيم خط هجومه، والتي من بينها أيضا كل من نابولي وبولونيا.

يذكر أن إبراهيموفيتش شارك في الدوري الإيطالي من قبل مع كل من يوفنتوس (2004-2006) وإنتر ميلان (2006-2009) وميلان (2010-2012).