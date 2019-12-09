شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يجتمع بجهازه المعاون لبحث الاستعداد لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفني بالكامل، سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز معاونيه، وعمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، وأنطونيو مدرب الأحمال بعد مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء الاجتماع من أجل الحديث فيما يخص الاستعدادات الفنية للفريق لمباراة بيراميدز والمقرر لها الخميس المقبل، وتوضيح المطلوب من معاونيه في الفترة المقبلة.