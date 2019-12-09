شكرا لقرائتكم خبر عن «هالاند» يقترب من الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الموهبة النرويجية هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي، من الانضمام لفريق لايبزيج الألماني، في الصيف المقبل، في ظل اقتراب المهاجم الألماني فيرنر من الرحيل.
وقال جوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج وفقا لما نشرته موقع صحيفة «بيلد» الألمانية: «بالطبع سأضم هالاند، إنه مهاجم جيد للغاية، ليس لدينا ما نعلنه بعد».
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن عقد المهاجم النرويجي مع فريقه النمساوي به شرطاً جزائيا بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني يسمح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط.
وجعلت هذه المفاجأة أكبر الأندية الأوروبية المهتمة بضم المهاجم الشاب، تدخل في صراع كبير للفوز بخدمات اللاعب، الذي سجَّل 27 هدفاً في 20 مباراة لعبها مع سالزبورج،خلال الموسم الجاري.
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