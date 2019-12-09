والتر ساباتيني " لا نستطيع تلبية ابراهيموفيتش لذلك انسحبنا "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 أعلن السيد والتر ساباتبني المدير الرياضي لبولونيا الايطالي ، أن النادي الذي ينشط في دورى الدرجة الأولي الايطالي قد انسحب من سباق التعاقد مع إبراهيموفيتش، لعدم قدرتنا المادية علي تلبية طلبات المهاجم السويدي، بالإضافة لرغبته في اللعب لأندية أخري تحقيق له ما يريد "

بهذه التصريحات لم يتبقى الا ميلان ونابولي الناديين الإيطاليين هما فقط المهتمين بشأن التعاقد مع السلطان ، وقد ترجح كفة ميلان علي منافسه نابولي لرغبة ابرا في إنهاء مسيرته في ميلانو بالإضافة إلي سوء النتائج التي يمر بها أبناء الجنوب وقرب إقالة كارلو أنشيلوتي من قيادة نابولي.

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