مفاجأت قائمة برشلونة لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه استعداداً لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.



وتقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "جوسيبي مياتزا".

وشهدت القائمة، استبعاد كلاً من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لأسباب فنية.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: توديبو، لينجليه، واجي، أومتيتي، فيربو، أراخو.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، ألينيا، دي يونج، فيدال، بويج، مورير.

الهجوم: سواريز، جريزمان، بيريز، فاتي.