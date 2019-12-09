شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حكام مباريات يوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن حكام مباريات اليوم الثاني من الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

حيث ثقام ثمان مباريات يوم الثلاثاء، أبرزها أبرزها مباراتي ريال مدريد وكلوب بروج، وبايرن ميونخ وتوتنهام. وجاءت قائمة الحكام كالتالي: مباراة ريال مدريد وكلوب بروج حكم ساحة: الألماني توبياس ستيلير مساعد أول: مايك بيكل مساعد ثاني: كريستيان جيتلمان حكم رابع: هارم أوسمرز حكم تقنية الـVAR: كريستان دانجرت. مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي حكم ساحة: الروسي إستيفان كوفاكس مساعد أول: فاسيلي مارينسكو مساعد ثاني: أوفيديو أرتيني حكم رابع: ماريوس أفرام حكم تقنية الـVAR: الإيطالي ميشيل فابري. مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام حكم ساحة: الإيطالي جيانلوكا روكي مساعد أول: فيليبو ميلي مساعد ثاني: جورجيو بريتي حكم رابع: ماسيماليانو إرياتي حكم تقنية الـVAR: باولو فاليري. مباراة أولمبياكوس وريد ستار حكم ساحة: الإيطالي دانيلي أورساتو مساعد أول: لورينزو مانيلي مساعد ثاني: أليساندرو جيالاتيني Advertisements حكم رابع: دانيلي دوفري حكم تقنية الـVAR: ماركو جويدا. مباراة شاختار دونيتسك وأتلانتا حكم ساحة: الألماني فيليكس زفاير مساعد أول: تورستن شافنر مساعد ثاني: ماركو أخمولر حكم رابع: روبرت شرودر حكم تقنية الـVAR: ساشا ستيجمان. مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب حكم ساحة: الإسباني كارلوس دي سيرو جراندي مساعد أول: خوان يوستي مساعد ثاني: روبرتو ألونسو حكم رابع: جوليرمو كوادرا حكم تقنية الـVAR: خيسوس جيل مانزانو. مباراة يوفنتوس وليفركوزن حكم ساحة: الفرنسي بينو باستيان مساعد أول: هشام زاكراني مساعد ثاني: فردريك هاكيت حكم رابع: كريم عابد حكم تقنية الـVAR: رودي بوكيه. مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو حكم ساحة: المجري فيكتور كاساي مساعد أول: جيورجي رينج مساعد ثاني: فينسيل توت حكم رابع: تاماس بوجنار حكم تقنية الـVAR: البولندي سيمون ماركينياك.

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