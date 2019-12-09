شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يصرف 25 ألف جنيه مكافأة للاعبيه بعد الصعود العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفرج محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندرى عن مكافأة الفوز على المحرق البحرينى والوصول لدور الثمانية من البطولة العربية.

وصرف مسئولو الاتحاد مكفأة قيمتها 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق ، كما قام بصرف مكافأة الفوز على الاسماعيلى بالدورى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة طنطا يوم الخميس المقبل بالدورى .

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ويقدم مجلس إدارة الإتحاد كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين لاستمرار الصحوة واعتلاء قمة الدورى والتى لم تحدث منذ سنوات طويلة .

ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الاسماعيلي فى الاسكندريى يوم 28 ديسمبر الجارى بالاسكندرية فيما تقام مباراة العودة بالاسماعيليه 24 يناير المقبل فى دور الثمانية من البطولة العربية .