شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يصرف 25 ألف جنيه مكافأة للاعبيه بعد الصعود العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم مجلس إدارة الإتحاد كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين لاستمرار الصحوة واعتلاء قمة الدورى والتى لم تحدث منذ سنوات طويلة .
ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره الاسماعيلي فى الاسكندريى يوم 28 ديسمبر الجارى بالاسكندرية فيما تقام مباراة العودة بالاسماعيليه 24 يناير المقبل فى دور الثمانية من البطولة العربية .
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يصرف 25 ألف جنيه مكافأة للاعبيه بعد الصعود العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.