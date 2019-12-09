شكرا لقرائتكم 20 لاعباً في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، فارس مجاهد، أحمد ابو الفتوح ، شريف رضا، محمد نادى ، أحمد حمص ، ماجت ديوب ، محمود حليمو ، إسلام جمال ، إسلام الفار ، ناصر ماهر ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمود فهمى ، محمد الترهونى ، ابراهيم عبد القوى .
وشهد التدريب الاخير محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين لاستمرار نغمه الانتصارات التى بداها امام طلائع الجيش و العبور فى الكاس كما قام بصرف مكافات الفوز على الطلائع لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبه الانتاج
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