شكرا لقرائتكم 20 لاعباً في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصري.

وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، فارس مجاهد، أحمد ابو الفتوح ، شريف رضا، محمد نادى ، أحمد حمص ، ماجت ديوب ، محمود حليمو ، إسلام جمال ، إسلام الفار ، ناصر ماهر ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمود فهمى ، محمد الترهونى ، ابراهيم عبد القوى .

وشهد التدريب الاخير محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين لاستمرار نغمه الانتصارات التى بداها امام طلائع الجيش و العبور فى الكاس كما قام بصرف مكافات الفوز على الطلائع لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبه الانتاج