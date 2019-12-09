عجلة الدوري الإماراتي تعود للدوران على وقع إخفاقات المنتخب









اسماء السيد - تعود عجلة الدوري الاماراتي لكرة القدم للدوران من جديد بعد توقف دام 32 يوما عندما تنطلق المرحلة الثامنة الثلاثاء على وقع إخفاقات المنتخب الوطني والتي ادت لاقالة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك والاطاحة باتحاد اللعبة.

وتوقف الدوري منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نظرا لخوض المنتخب الاماراتي مباراة فيتنام في التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 التي خسرها صفر-، ثم بطولة كأس الخليج "خليجي 24" في الدوحة والتي ودع منافساتها من دورها الاول.

وأدت إخفاقات المنتخب الى اقالة فان مارفيك بعد تسعة اشهر من تعيينه في منصبه، وحل الاتحاد الاماراتي بعد اعلان رئيسه مروان بن غليطة وغالبية الاعضاء استقالاتهم.

وتنطلق المرحلة الثامنة على وقع هذا الاخفاق المرير، وسيكون اللاعبون الدوليون تحت المجهر بعدما طالتهم انتقادات الشارع الرياضي الاماراتي، وان كان الشارقة المتصدر الاقل تأثرا لتواجد ثلاثة لاعبين منه فقط في التشكيلة والذين لم يكونوا اساسيين ضمن خيارات مارفيك.

واكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ان فريقه "استفاد من فترة التوقف، حيث استعاد لاعبيه المصابين ولاسيما مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو غوميز".

ويأمل الشارقة المتصدر برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي الثاني، في الاستمرار في مسلسل ايقاعه القوي الذي كان عليه قبل التوقف، عندما يستضيف الثلاثاء بني ياس العاشر (7 نقاط).

وودع الشارقة كأس الرابطة بخسارته امام العين 1-2 في ربع النهائي الجمعة، لكن العنبري قلل من شأن ذلك، معتبرا ان المسابقة "كانت فرصة لاشراك اكبر عدد من اللاعبين وتجهيزهم قبل خوض مباريات مضغوطة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار المدرب الاماراتي الوحيد في البطولة الى ان "مواجهة بني ياس لن تكون سهلة، وقد اثبت ذلك عندما لعبنا امامه في كأس الرابطة (فاز بني ياس 2-صفر)".

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من جهته، لم يعرف بني ياس طعم الفوز في اخر اربع مراحل، لكن مدربه الألماني وينفريد شايفر توعد الشارقة بالهزيمة الأولى له هذا الموسم.

وقال شايفر "نعرف اننا سنلعب امام الفريق البطل والمتصدر، ولكن سنذهب الى الشارقة من اجل الفوز".

ويتطلع شباب الأهلي الى البقاء مطاردا للشارقة عندما يستضيف الوحدة السادس (10 نقاط) الأربعاء في اقوى مباريات المرحلة.

ولن تكون مهمة العين الثالث (14 نقطة) اقل صعوبة في ضيافة النصر الرابع (13 نقطة) والذي لم يعرف طعم الخسارة في اخر سبع مباريات في كافة المسابقات تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورسيتش.

وبعدما جمع نقطة واحدة في اول ثلاث مباريات بالدوري، انتفض النصر تحت قيادة يورسيتش الذي حل في تشرين الأول/أكتوبر بديلا للبرازيلي كايو زاناردي، ليصعد الى المركز الرابع في الدوري ويصبح منافسا جديا على اللقب، كما تاهل الى نصف نهائي كأس الرابطة.

ويطمح الجزيرة الخامس ( 11 نقطة) الى الاستفادة من معنوياته المرتفعة بحسم لقاء "الدربي" في كأس الرابطة امام الوحدة برباعية نظيفة عندما يحل الجمعة ضيفا على حتا التاسع( 8 نقاط).

وشهدت مباراة الوحدة تألقا لافتا من نجم الجزيرة عمر عبد الرحمن "عموري" الذي افتتح باكورة أهدافه مع فريقه الجديد منذ انتقاله اليه في الصيف قادما من الهلال السعودي، اضافة الى انه كان وراء تمريرتين حاسمتين.

كما تألق البرازيلي كينو الذي سجل هدفا في اول مباراة يخوضها اساسيا منذ اصابته في 3 تشرين الأول/أكتوبر بتمدد في الرباط.

ويلعب الخميس ايضا، الاتحاد كلباء الثاني عشر (6 نقاط) مع عجمان السابع (8 نقاط)، وخورفكان الأخير (3 نقاط) مع الظفرة الحادي عشر (7 نقاط)، والجمعة الوصل الثامن (8 نقاط) مع الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير (6 نقاط).