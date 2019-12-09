شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفر حسام حسن المديرالفني للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقررلها غدا الثلاثاء على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من عمرمسابقة الدورى الممتاز .

وضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد كوفى، رجب نبيل، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد ابو الفتوح، شريف رضا، محمد نادى، أحمد حمص، ماجت ديوب، محمود حليمو، إسلام جمال، إسلام الفار، ناصر ماهر، حسام حسن ، رونالد وانجا، محمود فهمى، محمد الترهونى، ابراهيم عبد القوى .

وشهد التدريب الأخير حضور محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين لاستمرار نغمه الانتصارات التى بدأها أمام طلائع الجيش و العبورفى الكاس، كما قام بصرف مكافآت الفوزعلى الطلائع لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبه الانتاج.