شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يصرف 2 مليون جنيه لـ"فتح الله" لإنهاء أزمة تراخيص الأندية، فيفا يمنح اتحاد الكرة حرية تحديد مصير بند الـ 8 سنوات فى اللائحة الجديدة.

الزمالك يصرف 2 مليون جنيه لـ"فتح الله" لإنهاء أزمة تراخيص الأندية

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مبلغ 2 مليون جنيه "كاش" إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة.

فيفا يمنح اتحاد الكرة حرية تحديد مصير بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، حرية وضع أو حذف بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة التي سيتم عرضها علي الجمعية العمومية الجبلاية لإقرارها قبل الانتخابات المقبلة .

أهلاوية مطلوبون فى إنبى لإتمام صفقة أسامة جلال

حدد مسئولو إنبى طلباتهم الفنية للاستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق للنادي الأهلي، والذى دخل فى مفاوضات لضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط دفاعه.

Advertisements

الونش خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز وتعليمات خاصة لـ"أوباما"

واصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، الغياب عن مران الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة، حيث تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

طريقة اللعب أزمة ياسر ابراهيم مع فايلر في الأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفع الحظر عن ياسر إبراهيم مدافع الفريق والدفع به في المباريات نظراً لعدم مناسبة ادائه لطريقة لعب الخواجة، وهو ما يُفسّر عدم الاستعانة به في المباريات الماضية رغم غياب أكثر من مدافع بالفريق مؤخراً لأسباب مختلفة كالإصابة أو الإيقاف أمثال محمود متولي وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة .

الأهلي يرفض سفر محمود متولى الى المانيا

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى محمود متولي لاعب الفريق أن حالته لا تستدعي السفر إلى المانيا مرة أخرى من أجل الإطمئنان على نفسه بعد الإصابة التى تعرض لها قبل عدة أسابيع وتحديداً في مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك حيث تعرض وقتها لإصابة بمزق في العضلة الخلفية وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة وبعدما تم عرض اللاعب على خبير ألماني على هامش معسكر الاهلي الأخير بدبي وطلب الخبير الالماني التمهّل في علاج اللاعب وعودته للملاعب حتى لا تتجدد أو تتفاقم الإصابة.

حسام حسن يستغنى عن بيبو وجمال فى الشتاء

قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحه الإستغناء عن الثنائى محمد جمال " بيبو " ويوسف جمال اللذان تعاقدا معهما الفريق بداية الموسم لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعبين جيدين فى الانتقالات الشتوية .